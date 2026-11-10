Bücher aus einer Zeit, in der der Buchdruck die Welt veränderte: Das Landesbibliothekszentrum zeigt 25 frühe Drucke aus der Koblenzer Görres-Sammlung. Zur Eröffnung gibt es Einblicke in die Geschichte der kostbaren Originale.
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Eine Medienrevolution, zu besichtigen im Original: 25 Drucke aus den Anfängen des Buchdrucks zeigt das Landesbibliothekszentrum in Koblenz. Die Ausstellung „Das Erbe Gutenbergs in Koblenz“ widmet sich den Inkunabeln der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium.