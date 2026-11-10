Als Handwerkerin ausgebildet Wie Elektriker aus der Region über Ilse Aigner denken Michael Illjes

Johannes Kirsch 10.11.2026, 19:00 Uhr

i CDU und CSU haben sich auf Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar 2027 festgelegt. Michael Kappeler/dpa

Ein Novum in 77 Jahren Bundesrepublik: Mit der gelernten Radio- und Fernsehtechnikerin Ilse Aigner könnte eine Handwerkerin Bundespräsidentin werden. Was sagen ein Elektroinstallateurmeister aus Koblenz und eine Auszubildende aus dem Westerwald dazu?

Ilse Aigner tanzt als designierte Bundespräsidentin aus der Reihe: Sie besuchte die Realschule, erlangte die Mittlere Reife und absolvierte im elterlichen Betrieb eine Lehre als Radio- und Fernsehtechnikerin. Nach der Gesellenprüfung und ein paar Jahren Berufserfahrung bildete sie sich zur staatlich geprüften Technikerin in der Fachrichtung Elektrotechnik fort.







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