Ein Novum in 77 Jahren Bundesrepublik: Mit der gelernten Radio- und Fernsehtechnikerin Ilse Aigner könnte eine Handwerkerin Bundespräsidentin werden. Was sagen ein Elektroinstallateurmeister aus Koblenz und eine Auszubildende aus dem Westerwald dazu?
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Ilse Aigner tanzt als designierte Bundespräsidentin aus der Reihe: Sie besuchte die Realschule, erlangte die Mittlere Reife und absolvierte im elterlichen Betrieb eine Lehre als Radio- und Fernsehtechnikerin. Nach der Gesellenprüfung und ein paar Jahren Berufserfahrung bildete sie sich zur staatlich geprüften Technikerin in der Fachrichtung Elektrotechnik fort.