Närrische Tradition Jetzt den Pegasus-Orden sichern 10.11.2026, 20:00 Uhr

i Ein Stück Tradition: der Pegasus-Ordern der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben. www.zinnhannes.de

Karnevalsvereine aufgepasst: Sichern Sie sich den limitierten Pegasus-Orden für Ihre Helden der Narretei. Schnell und bequem im Netz bestellen und Frohsinn verbreiten!

Die Fünfte Jahreszeit nimmt wieder Fahrt auf. Doch schon längst sind die Vorbereitungen für das närrische Treiben der kommenden Wochen in vollem Gange. So auch bei der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben.Dabei wollen wir den Menschen in der Region nicht nur wie gewohnt über den Karneval berichten, sondern auch der schönen Tradition folgen, Vereinen den Pegasus-Orden zur Verfügung zu stellen.







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