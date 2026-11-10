Karnevalsvereine aufgepasst: Sichern Sie sich den limitierten Pegasus-Orden für Ihre Helden der Narretei. Schnell und bequem im Netz bestellen und Frohsinn verbreiten!
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Die Fünfte Jahreszeit nimmt wieder Fahrt auf. Doch schon längst sind die Vorbereitungen für das närrische Treiben der kommenden Wochen in vollem Gange. So auch bei der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben.Dabei wollen wir den Menschen in der Region nicht nur wie gewohnt über den Karneval berichten, sondern auch der schönen Tradition folgen, Vereinen den Pegasus-Orden zur Verfügung zu stellen.