Närrische Tradition
Jetzt den Pegasus-Orden sichern
Ein Stück Tradition: der Pegasus-Ordern der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben.
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www.zinnhannes.de

Karnevalsvereine aufgepasst: Sichern Sie sich den limitierten Pegasus-Orden für Ihre Helden der Narretei. Schnell und bequem im Netz bestellen und Frohsinn verbreiten!

Lesezeit 1 Minute
Die Fünfte Jahreszeit nimmt wieder Fahrt auf. Doch schon längst sind die Vorbereitungen für das närrische Treiben der kommenden Wochen in vollem Gange. So auch bei der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben.Dabei wollen wir den Menschen in der Region nicht nur wie gewohnt über den Karneval berichten, sondern auch der schönen Tradition folgen, Vereinen den Pegasus-Orden zur Verfügung zu stellen.
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Rheinland-PfalzKarneval

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