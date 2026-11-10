Lehrkräfte aus ganz Rheinland-Pfalz wechseln vom Klassenzimmer auf die Bühne: In Neuwied geben ihre Bigband und ihr Chor am 13. November erstmals ein gemeinsames Konzert. Das Programm reicht von Renaissance bis Funk. Der Eintritt ist frei.
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Sonst stehen sie vor Schulklassen, jetzt gemeinsam auf der Bühne: Die LandesLehrkräfteBigBand und der LandesLehrkräfteChor Rheinland-Pfalz geben am Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr ihr erstes gemeinsames Konzert im neuen Deichherz in Neuwied.