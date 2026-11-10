Landes-Lehrkräfteensembles Lehrkräfte geben den Ton an 10.11.2026, 09:11 Uhr

i Erstmals live zu erleben ist der neue LandesLehrkräfteChor unter der Leitung von Markus Detterbeck, hier beim vorbereitenden Workshop in Schloss Engers, am 13. November in der Interimsstadthalle Deichherz in Neuwied. Rolf Ehlers/LMA

Lehrkräfte aus ganz Rheinland-Pfalz wechseln vom Klassenzimmer auf die Bühne: In Neuwied geben ihre Bigband und ihr Chor am 13. November erstmals ein gemeinsames Konzert. Das Programm reicht von Renaissance bis Funk. Der Eintritt ist frei.

Sonst stehen sie vor Schulklassen, jetzt gemeinsam auf der Bühne: Die LandesLehrkräfteBigBand und der LandesLehrkräfteChor Rheinland-Pfalz geben am Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr ihr erstes gemeinsames Konzert im neuen Deichherz in Neuwied.







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