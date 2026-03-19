Die Partei hat vor allem ländliche Gebiete im Blick, will genau dort präsent sein, Anlaufstellen bieten. Wenn sich eigene Abgeordnete darum nicht kümmern, müssen sie zahlen.

Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Die AfD in Rheinland-Pfalz will systematisch ein Netz an Treffpunkten auf dem Land errichten und verpflichtet ihre Abgeordneten zur Eröffnung solcher Orte. Das sieht ein Strategiepaper vor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das die «Bild»-Zeitung und die Zeitungen der VRM bereits berichtet haben. Es trägt den Titel «Verankerung in der Fläche – die AfD erobert die Dörfer» und wurde nach Angaben aus der Partei 2024 von der Landeskonferenz, in der neben dem Landesvorstand ein Vertreter aus jedem Kreisverband sitzt, beschlossen.

Vorgesehen ist demnach, dass jeder Abgeordnete ein Bürgerbüro, einen Treffpunkt oder einen Gemeinschaftsort in seinem Wahlkreis eröffnen muss. Tue er das nicht, müsse er monatlich einen mittleren dreistelligen Betrag an den Landesvorstand zahlen, der sich dann darum kümmere. «Unser Anspruch ist: Politik aus dem Dorf für das Dorf», sagte AfD-Landesvize Sebastian Münzenmaier, der für die Partei im Bundestag sitzt.

Gauersheim als Vorbild

Ziel ist es, bis zum Jahr 2029 ein Zentrum in jedem Wahlkreis zu haben. Dort sollen etwa an Bratwurst- oder Weinstand neue Mitglieder gewonnen werden. Wo es aktive Mitglieder gibt, gute Aussichten für Wahlen und eine geeignete Immobilie, soll beispielsweise eine Dorfkneipe, eine Gaststätte oder ein Weingut als fester Treffpunkt und dauerhafte Anlaufstelle aufgebaut werden.

Als Vorbild wird in dem Papier der Treffpunkt Nordpfalz in Gauersheim im Donnersbergkreis genannt. In dem Ort war es im vergangenen Herbst bei einem öffentlichen Treffen zu Zwischenfällen zwischen Bürgern und AfD-Anhängern mit gegenseitigen Vorwürfen gekommen, die einen Polizeieinsatz auslösten.