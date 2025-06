Bei der jüngsten Umfrage kommt die AfD in Rheinland-Pfalz auf 17 Prozent Zustimmung. Parteichef Bollinger will sich beim anstehenden Parteitag zum Spitzenkandidaten aufstellen lassen.

Mainz (dpa/lrs) – Die AfD blickt der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz mit Selbstbewusstsein entgegen. «Die AfD ist Volkspartei in ganz Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz», sagte der Landesvorsitzende Jan Bollinger im «SWR Aktuell Sommerinterview». Die Partei habe in Rheinland-Pfalz das zweitbeste Wahlergebnis im Westen bei der Bundestagswahl erzielt. «Und natürlich ist unser Anspruch, dass wir nicht nur dabei sind, sondern dass wir auch regieren und den Ministerpräsidenten stellen.»

Die rheinland-pfälzische AfD will auf einem Parteitag am 14. Juni in Idar-Oberstein ihre Landesliste für die Landtagswahl aufstellen. Parteichef Bollinger will sich bei dem Treffen zum Spitzenkandidaten wählen lassen.

Die nächste Landtagswahl findet am 22. März 2026 statt. Bei der jüngsten Befragung des SWR-Politikmagazins «Zur Sache Rheinland-Pfalz!» kam die AfD auf eine Zustimmung von 17 Prozent, wenn am kommenden Sonntag die Abstimmung wäre. Das Wahlforschungsinstitut Infratest Dimap befragte dafür 1.140 wahlberechtigte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern vom 27. Mai bis 3. Juni 2025.