Actionreicher Tag am Ring: Rennstrecke öffnet für Familien

Am Nürburgring dreht sich am 20. Oktober einmal mehr alles um Familien. Zu diesem actionreichen Tag laden die Verantwortlichen des Rings und unsere Zeitung gemeinsam ein. Der Eintritt ist frei.

Für jede Menge Action mitten in den Herbstferien ist am Sonntag, 20. Oktober, gesorgt: Dann findet am Nürburgring der große Familientag statt – und das bei freiem Eintritt. Veranstaltet vom Nürburgring und unserer Zeitung, gibt es den ganzen Tag lang ein cooles Programm an der legendären Rennstrecke in der Eifel. Ab 10 Uhr geht es auf der überdachten Aktionsfläche des Ringboulevards los, Programm wird bis 18 Uhr geboten.

Jede Menge Programm

Vom Probesitzen im echten Rennboliden über einen Rennparcours für Kinder und ein Gewinnspiel bis zum kostenfreien Besuch im Erlebnismuseum Ringwerk und der Schnuppertribüne ist für alles gesorgt.

Internetstar Jannik Freestyle wird seine Tricks mit dem Fußball zeigen, E-Sports-Simulatoren und Go-Karts können ausprobiert werden. Zudem stellen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste Einsatzfahrzeuge vor.

i Ring-Maskottchen Legend und RZ-Maskottchen Summi. Nürburgring/Rhein-Zeitung. Nürburgring/Rhein-Zeitung

Maskottchen im Einsatz

Auf der Bühne gibt es Shows und Moderation von RPR1, zudem ein Wissensquiz mit Lena. Und natürlich dürfen beim Familientag an der Rennstrecke auch die Maskottchen der Gastgeber nicht fehlen: Fuchs Legend, das Maskottchen des Nürburgrings, und die fröhliche Biene Summi, das Maskottchen unserer Zeitung. red

Weiter Informationen gibt es online unter www.ku-rz.de/familientag