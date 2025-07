Die Feuerwehr in Zweibrücken wird in der Nacht alarmiert. Dort brennen Teile der Absperrung für das Stadtfest.

Zweibrücken (dpa/lrs) – In Zweibrücken haben Teile der Absperrung des Stadtfestes gebrannt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kam es in der Nacht am Zentralen Omnibusbahnhof zu dem Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen demnach zwölf Absperrelemente in Brand, wie es hieß. Im Brandschutt seien Reste einer Handfackel gefunden worden. Dabei handele es sich vermutlich um einen Bengalo. Es liege daher der Verdacht nahe, dass die Absperrelemente vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.