Mitarbeiter sollen bei Abrechnungen manipuliert haben. Die DAK verurteilt das und will rechtliche Aufklärung. Wie hoch ist der mutmaßliche Schaden?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Beschäftigte der Krankenkasse DAK in Saarbrücken stehen im Verdacht, Abrechnungen manipuliert und damit einen Schaden von rund 500.000 Euro verursacht zu haben. Es gebe Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße vor, teilte die DAK auf Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken bestätigte, dass es ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der DAK gibt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Laut DAK bestehe der Verdacht, dass mehrere Beschäftigte in Saarbrücken Abrechnungs-Manipulation bei der Verhinderungspflege begangen haben. Es gehe um die Jahre 2024 und 2025. «Die DAK-Gesundheit duldet keinen Missbrauch von Beitragsgeldern und unterstützt eine rigorose Aufklärung der Ermittlungsbehörden vollumfänglich», schrieb die DAK. «Wir verurteilen kriminelles Fehlverhalten von Beschäftigen aufs Schärfste und zeigen bei kriminellen Handlungen keine Toleranz.»

Die DAK habe rechtliche Schritte und eine interne Untersuchung eingeleitet, hieß es. «Dazu gehören auch die Überprüfung und die mögliche Verschärfung vorhandener und vermutlich bewusst umgangener Sicherungsmechanismen.»