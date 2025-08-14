Durchschlafen trotz Hitze: In Mainz gibt es vergünstigte Hotelzimmer für Einheimische, wenn die Temperaturen steigen. Wie das Ganze funktioniert.

Mainz (dpa/lrs) – An besonders heißen Tagen können sich Mainzerinnen und Mainzer in einigen Hotels der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt vergünstigt in klimatisierten Zimmern abkühlen. Möglich ist das dank der Aktion «Cool Summer Mainz» unter Federführung von Mainzplus Citymarketing. In diesem Sommer findet sie erstmals statt, wie Geschäftsführer Marc André Glöckner erklärte. Die Resonanz sei derzeit groß. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Fünf Hotels in Mainz beteiligen sich an der Aktion. Sobald Temperaturen von mehr als 33 Grad vorhergesagt werden, bieten sie Einzel- oder Doppelzimmer für 50 Euro pro Nacht inklusive Frühstück an – buchbar von Sonntag bis Donnerstag.

Angesprochen werden sollen Menschen mit Wohnsitz in Mainz, die in den eigenen vier Wänden sehr mit Hitze zu kämpfen haben. Das könne zum Beispiel der Bewohner einer Dachwohnung sein, der in tropischen Nächten gar nicht mehr durchschlafen könne, erklärte Glöckner.

An heißen Tagen fragt Mainzplus Citymarketing verfügbare Kontingente bei den teilnehmenden Hotels ab und stellt sie über das eigene Buchungsportal bereit. Zunächst sei die Aktion bis in den September hinein geplant. Angesichts des großen Zuspruchs könne er sich aber gut vorstellen, dass es im kommenden Sommer in die Verlängerung geht, sagte Glöckner.

Dass die entscheidende Temperaturgrenze bei 33 Grad liegt, ist übrigens kein Zufall. Die 11 habe als närrische Zahl nunmal eine besondere Bedeutung in Mainz und dreimal 11 sei eben 33, erklärte Glöckner.