Trier (dpa/lrs) – Aufstiegsheld Nolan Adekunle verlässt denBasketball-Bundesligisten Vet-Concept Gladiators Trier und setzt seine Karriere an einem US-amerikanischen College fort. «Zwar konnten die Gladiatoren zuvor eine Vertragsverlängerung mit dem Flügelspieler vereinbaren. Eine Ausstiegsklausel macht es aber möglich, dass Adekunle ein deutlich höher dotiertes Angebot eines bekannten NCAA-Programms annimmt – die Gladiatoren erhalten in diesem Zuge eine festgeschriebene Ablöse», teilten die Moselstädter mit.

Der Flügelspieler absolvierte insgesamt 82 Pflichtspiele für Trier und hatte großen Anteil am Aufstieg im vergangenen Jahr. In der abgelaufenen Saison glänzte der 24 Jahre alte Berliner unter anderem mit einem Mittelwert von 8,2 Punkten pro Spiel und einer Dreierquote von 42,9 Prozent.