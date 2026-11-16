Gastbeitrag zur EU-Politik Ralf Seekatz: „Mehr Europa, wo Europa mehr kann“ Ralf Seekatz 16.11.2026, 06:00 Uhr

i Wie entwickelt sich Europa weiter? Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2027 gibt Hinweise auf die nächste Zeit. Der Westerwälder Ralf Seekatz (MdEP) blicht in seinem Gastbeitrag auf die geplanten Initiativen. Michael Kappeler. picture alliance/dpa

Wie entwickelt sich Europa weiter? Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2027 gibt Hinweise auf die nächste Zeit. Der Westerwälder Ralf Seekatz (MdEP) blicht in seinem Gastbeitrag auf die geplanten Initiativen.

Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2027 zeigt, wohin sich die Europäische Union entwickeln soll: mehr Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft, ein besser funktionierender Binnenmarkt sowie eine stärkere Zusammenarbeit in Verteidigung und Sicherheit.







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