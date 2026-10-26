Ein Auto überschlägt sich, der Verkehr staut sich über mehrere Kilometer: Die A63 bei Saulheim ist Richtung Mainz eine Stunde dicht. Was bislang zum Unfall bekannt ist.

Saulheim (dpa/lrs) – Nach dem Überschlag eines Autos ist die Autobahn 63 bei Saulheim (Landkreis Alzey-Worms) am Nachmittag für rund eine Stunde in Richtung Mainz voll gesperrt worden. Der Autofahrer sei verletzt in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach den ersten Ermittlungen war er beim Fahrstreifenwechsel gegen das Heck eines Lastwagens gestoßen, ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von mehreren Kilometern. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.