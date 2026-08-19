Karte zeigt Ausweichrouten
A61-Vollsperrung: Wie sinnvoll sind die Umleitungen?
Wegen einer Vollsperrung auf der A61 zwischen Koblenz-Waldesch und Emmelshausen müssen viele Autofahrer am Wochenende die großrä
Wegen einer Vollsperrung auf der A61 zwischen Koblenz-Waldesch und Emmelshausen müssen viele Autofahrer am Wochenende die großräumigen Umleitungen benutzen.
Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Am Wochenende sorgt eine Vollsperrung auf der A61 im Hunsrück für Verkehrsbehinderungen. Autofahrer müssen sich auf stockenden Verkehr und großräumige Umleitungen einstellen. Doch wie viel länger sind die Ausweichrouten? Wir haben nachgerechnet.

Lesezeit 2 Minuten
Wer am Wochenende auf der A61 im Hunsrück unterwegs ist, muss sich auf Staus, längere Fahrzeiten und großräumige Umleitungen einstellen. Bereits am Freitag, 21. August, ab circa 21 Uhr ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Koblenz-Waldesch und Emmelshausen voll gesperrt – und das bis Montag, 24.
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