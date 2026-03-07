Fast fünf Stunden war die Autobahn Richtung Koblenz nach einem schweren Unfall voll gesperrt. Nun fließt der Verkehr wieder. Die Polizei hat inzwischen neue Erkenntnisse zur Unfallursache.

Sprendlingen (dpa/lrs) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Sprendlingen (Landkreis Mainz-Bingen) sind vier Insassen eines Autos zum Teil schwer verletzt worden. Eine 25-Jährige sei bei dem Unfall in Fahrtrichtung Koblenz mit einem Lkw kollidiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ursache für den Unfall sei ein Sekundenschlaf der Fahrerin gewesen, heißt es.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei die 25-Jährige mit drei weiteren Mitfahrern in ihrem Auto auf den rechten Fahrstreifen geraten und mit dem Lkw zusammengestoßen. Dabei seien die Fahrerin schwer, die 24-jährige Beifahrerin leicht, sowie zwei 21 und 22 Jahre alte Mitfahrer schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer blieb laut Mitteilung unverletzt.

Zum Zustand der schwer verletzten Personen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die leicht verletzte Frau habe das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen können. Der Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach war im Rahmen der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung fast fünf Stunden voll gesperrt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 8.000 Euro.