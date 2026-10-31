Fahrtrichtung Saarbrücken
A6 nach zwei Unfällen bei Waldmohr gesperrt
Blaulicht
Die A6 ist in Richtung Saarbrücken derzeit dicht. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Als ein Lkw und ein Auto aneinandergeraten, wählt ein anderer Verkehrsteilnehmer den Notruf - und gerät selbst in einen Unfall. Was das für den Verkehr bedeutet.

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Waldmohr (dpa/lrs) – Nach zwei Unfällen nahe der Anschlussstelle Waldmohr ist die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt. In den frühen Morgenstunden waren dort zunächst ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher schilderte. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wählte den Notruf – direkt danach fuhr ihm selbst von hinten ein Fahrzeug auf. Es gebe auf jeden Fall mindestens Leichtverletzte, so der Sprecher.

Wie viele Menschen involviert waren, war zunächst unklar. Auf der Fahrbahn gebe es ein größeres Trümmerfeld, sagte der Sprecher. Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Unfallstelle befindet sich nahe der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

© dpa-infocom, dpa:261031-930-921660/1

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