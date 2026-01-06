Behelfsbrücke wird errichtet A48 im Westerwald wird am Wochenende voll gesperrt 06.01.2026, 07:00 Uhr

i Baustelle auf der A48: Am Wochenende wird eine Behelfsbrücke über die Autobahn geschoben (Symbolfoto). Stefan Sauer. picture alliance/dpa

Wer am Wochenende aus dem Rheintal in den Westerwald fahren will, sollte die A48 meiden: Die Autobahn wird in beiden Richtungen voll gesperrt. Es stehen Bauarbeiten bei Höhr-Grenzhausen an. Was geplant ist.

Die A48 im Westerwald wird am Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird dann im Bereich der Anschlussstelle (AS) Höhr-Grenzhausen eine Behelfsbrücke über die Autobahn geschoben – ein Meilenstein im ersten Bauabschnitt des Neubaus eines Überführungsbauwerks (L307), der voraussichtlich bis Mitte 2027 dauern wird.







