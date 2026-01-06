Behelfsbrücke wird errichtet: A48 im Westerwald wird am Wochenende voll gesperrt
Wer am Wochenende aus dem Rheintal in den Westerwald fahren will, sollte die A48 meiden: Die Autobahn wird in beiden Richtungen voll gesperrt. Es stehen Bauarbeiten bei Höhr-Grenzhausen an. Was geplant ist.
Die A48 im Westerwald wird am Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird dann im Bereich der Anschlussstelle (AS) Höhr-Grenzhausen eine Behelfsbrücke über die Autobahn geschoben – ein Meilenstein im ersten Bauabschnitt des Neubaus eines Überführungsbauwerks (L307), der voraussichtlich bis Mitte 2027 dauern wird.