Frühmorgens sorgt ein Unfall vor dem Dernbacher Dreieck in Richtung Köln für eine Sperrung. Ein Fahrstreifen ist inzwischen wieder frei - aber es bleibt noch ein erheblicher Rückstau.

Dernbach (dpa/lrs) - Wegen eines nächtlichen Unfalls mit drei Lkws ist die A3 vor dem Autobahndreieck Dernbach in Fahrtrichtung Köln derzeit nur auf einer Spur befahrbar. Die beteiligten Fahrzeuge sollen sich durch den Unfall am frühen Morgen ineinander verkeilt haben, wie die Polizei mitteilte. Zum genauen Unfallhergang lagen bisher keine Angaben vor, Verletzte soll es jedoch nicht gegeben haben.

Vorübergehend war die A3 in Fahrtrichtung Köln komplett dicht. Eine Spur ist laut Autobahnpolizei inzwischen wieder frei, es gebe aber noch einen erheblichen Rückstau. Es kommt also auch im Berufsverkehr noch zu Behinderungen. Der Unfallbereich sollte, wenn möglich, weiträumig umfahren werden, empfahl die Polizei.