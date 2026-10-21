Dernbach (dpa/lrs) – Wegen eines nächtlichen Unfalls mit drei Lkws ist die A3 vor dem Autobahndreieck Dernbach in Fahrtrichtung Köln derzeit voll gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge sollen sich durch den Unfall am frühen Mittwochmorgen ineinander verkeilt haben, wie die Polizei mitteilte. Zum genauen Unfallhergang lagen bisher keine Angaben vor, Verletzte soll es jedoch nicht gegeben haben.

Die Vollsperrung könne sich laut Polizei noch bis in die Morgenstunden hinziehen, so dass es auch im Berufsverkehr zu Behinderungen kommt. Aktuell werde der Verkehr an der Anschlussstelle Montabaur umgeleitet. Der Unfallbereich sollte, wenn möglich, weiträumig umfahren werden.