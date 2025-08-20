Dreis (dpa/lrs) – Auf einem Feld an einer Landstraße im Kreis Bernkastel-Wittlich haben 92 Heuballen gebrannt. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete das Feuer an der L141 bei Dreis in der Nacht auf Mittwoch, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr bekam den Brand den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden bewege sich im unteren vierstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar. Daher habe die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:250820-930-933989/1