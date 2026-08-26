Die Polizei schließt eine Fremdeinwirkung aus: Nach einem Sturz mit dem Krankenfahrstuhl stirbt ein Senior im Krankenhaus.

Wörth am Rhein (dpa/lrs) – Nach einem Sturz mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl im Landkreis Germersheim ist ein 88-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Samstag im Bereich einer Unterführung in Wörth am Rhein auf einen Bordstein gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Krankenfahrstuhl zur Seite umgekippt und der Senior aus seinem Gefährt gestürzt. Durch den Sturz sei er schwer verletzt worden.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Mittwochmorgen verstarb. Eine Fremdeinwirkung schloss die Polizei aus.