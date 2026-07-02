Eine Seniorin ist mit Rollator unterwegs, will einem Wagen ausweichen – und stürzt schwer. Die Autofahrerin soll kurz geholfen haben, dann aber verschwunden sein. Wer hat den Unfall beobachtet?

St. Ingbert (dpa/lrs) – Eine 87 Jahre alte Frau ist in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) auf dem Gehweg einem Auto ausgewichen und gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Einer Mitteilung der Polizei nach soll die Fußgängerin mit einem Rollator unterwegs gewesen sein, als sie einem rückwärts rangierenden Wagen auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Nach dem Sturz der Seniorin soll sich die Autofahrerin noch um die Verletzte gekümmert haben, sich dann aber unerlaubt von dem Unfallort entfernt haben. Die 87-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.