Saarlouis (dpa/lrs) – Im Streit soll ein 86-Jähriger in Saarlouis auf seine Ehefrau eingestochen und diese schwer verletzt haben. Zeugen hatten am Sonntagvormittag die Polizei alarmiert, weil sie Schreie hörten, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken sagte. Der Ehemann sei festgenommen worden, später erging Haftbefehl.

Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sagte der Sprecher weiter. Der Tat seien Streitigkeiten im familiären Umfeld vorausgegangen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die Tat soll in der gemeinsamen Wohnung mit einem «Stichwerkzeug» passiert sein.

Das 84 Jahre alte Opfer kam ins Krankenhaus. Der tatverdächtige Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Polizist.