Budenheim (dpa/lrs) – Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Mainz ums Leben gekommen. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten, kam das Auto auf einer Landstraße zwischen Budenheim und Heidesheim auf gerader Strecke rechts von der Fahrbahn ab. Es prallte dann frontal gegen einen Baum. Nach dem Unfall am Samstagmittag starb der Fahrer im Krankenhaus. Die L422 wurde für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallursache wird nun ermittelt.

