Ein Junge wird auf einem Parkplatz von einer Seniorin angefahren und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Pirmasens (dpa/lrs) – Eine 84-jährige Autofahrerin hat auf einem Parkplatz in Pirmasens ein zwei Jahre altes Kind angefahren und schwer verletzt. Der Junge sei nach dem Unfall ansprechbar gewesen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

Das Kleinkind sei am Mittwoch mit seinen Eltern zu Fuß auf dem Parkplatz der Festhalle unterwegs gewesen. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.