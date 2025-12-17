Nach kuriosen Fällen in NRW So viele Beamte sind in Rheinland-Pfalz dauerhaft krank Bastian Hauck 17.12.2025, 11:10 Uhr

i Gibt es aufsehenerregende Fälle wie in NRW auch in Rheinland-Pfalz? Wie viele Landesbeamte fallen hierzulande länger aus? Wir haben bei der Mainzer Regierungszentrale und den Ministerien nachgefragt - und umfangreiche Daten ausgewertet. Julian Stratenschulte/dpa

Im benachbarten NRW sorgte zwei spektakuläre Krankheitsfälle von Lehrern für mächtig Aufsehen. In Rheinland-Pfalz fallen Hunderte Landesbeamte mit längeren Krankschreibungen aus. Aber gibt es ebenfalls aufsehenerregende Fälle? Wir haben nachgefragt.

Im benachbarten Nordrhein-Westfalen sorgten vor Kurzem zwei spektakuläre Krankheitsfälle unter Beamten für Aufsehen: Eine Lehrerin aus dem Ruhrgebiet war rund 16 Jahre lang krankgemeldet, sie musste zu keiner amtsärztlichen Untersuchung – und erhielt gleichzeitig ihre vollen Bezüge.







