So viele Beamte sind in Rheinland-Pfalz dauerhaft krank

Im benachbarten NRW sorgte zwei spektakuläre Krankheitsfälle von Lehrern für mächtig Aufsehen. In Rheinland-Pfalz fallen Hunderte Landesbeamte mit längeren Krankschreibungen aus. Aber gibt es ebenfalls aufsehenerregende Fälle? Wir haben nachgefragt.
Lesezeit 4 Minuten
Im benachbarten Nordrhein-Westfalen sorgten vor Kurzem zwei spektakuläre Krankheitsfälle unter Beamten für Aufsehen: Eine Lehrerin aus dem Ruhrgebiet war rund 16 Jahre lang krankgemeldet, sie musste zu keiner amtsärztlichen Untersuchung – und erhielt gleichzeitig ihre vollen Bezüge.