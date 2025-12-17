Mit diesen Waffen holt die Polizei Drohnen vom Himmel

Der rheinland-pfälzische Innenminister sieht eine zunehmende Gefahr durch Drohnen für die Sicherheit. Deshalb investiert das Land nun Millionen in neue Abwehrtechnik. Und für alle Polizei-Streifenwagen soll es eine neue Mittelstreckenwaffe geben.
Rheinland-Pfalz rüstet auf für den Kampf gegen Drohnen. Dazu hat das Innenministerium neue Geräte für die Polizei angeschafft, die Drohnen besser erkennen und ausschalten können. Allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden knapp 50 Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur im Land registriert.