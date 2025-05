Für den Mann kam jede Hilfe zu spät: In der Nähe von Worms ist ein Motorradfahrer verunglückt. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Worms (dpa/lrs) – Ein 77-jähriger Motorradfahrer ist in der Nähe von Worms tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Nachmittag aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonleitplanke. Weitere Fahrzeuge seien nach bisherigen Erkenntnissen nicht an dem Unglück beteiligt gewesen, hieß es von den Ermittlern. Zur Klärung des Unfallhergangs hofft die Polizei nun auf Zeugen.