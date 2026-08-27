Wanderunfall
75-jähriger Wanderer stürzt in die Tiefe
Rettungshubschrauber
Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein Wanderer stolpert - mit schlimmen Folgen. Um den Mann zu retten, müssen die Einsatzkräfte besondere Vorkehrungen treffen.

Lesezeit 1 Minute

Rodalben (dpa/lrs) – Ein 75 Jahre alter Wanderer ist in der Südwestpfalz einen Abhang sieben Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann sei mit einer Gruppe auf einem schmalen Fußpfad in der Nähe der Bärenhöhle unterwegs gewesen, als er aus zunächst ungeklärter Ursache gestolpert und in die Tiefe gestürzt sei, teilte die Polizeidirektion Pirmasens mit.

Die Bergung des schwer verletzten Mannes sei aufgrund des steilen Geländes schwierig gewesen. Einsatzkräfte hätten ihn und sich mit Seilen sichern müssen. Der Wanderer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Ersten Erkenntnissen der behandelnden Ärzte zufolge besteht aber keine Lebensgefahr.

© dpa-infocom, dpa:260827-930-589668/1

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