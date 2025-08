Ein 22-Jähriger gerät in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn - und verursacht einen Frontalzusammenstoß. Er bleibt unverletzt, muss sich jetzt aber in einem Strafverfahren verantworten.

Grünstadt (dpa/lrs) – Eine 70-Jährige ist bei einem Frontalunfall in Grünstadt im Landkreis Bad Dürkheim leicht verletzt worden. Ein junger Autofahrer sei am Freitagmorgen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen der Frau zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Grund dafür sei wohl gewesen, dass der 22-Jährige mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Der mutmaßliche Unfallverursacher sei unverletzt geblieben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 6.000 Euro.