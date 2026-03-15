670 Frauen und Männer sind bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz geehrt worden, darunter auch Geflüchtete, die sich im Handwerk etwas aufgebaut haben: Die jüngste Meistergeneration vereint 24 unterschiedliche Berufe und zwölf Nationen.
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Die Handwerkskammer (HwK) Koblenz hat ihre Meisterfeier in der Rhein-Mosel-Halle abgehalten: 670 Handwerkerinnen und Handwerker aus 24 Berufen und zwölf Herkunftsländern wurden ihre Meisterbriefe übergeben. Rund 1400 Gäste waren der Einladung gefolgt, um den Absolventen bei ihrem besonderen Tag zu gratulieren.