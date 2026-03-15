Feier der Handwerkskammer 670 „Meister made in Koblenz“ ausgezeichnet 15.03.2026, 10:51 Uhr

i Bei der großen Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz wurden die Besten ihres Gewerkes gesondert geehrt. Sie erhielten aus Händen von HwK-Präsident Kurt Krautscheid (von links), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich ihre Großen Meisterbriefe. Das allerbeste aller 670 Prüfungsergebnisse erreichte Edelsteinschleifer- und Graveurmeisterin Aline Stanek aus Nohfelden im Saarland (6. von links). Michael Jordan

670 Frauen und Männer sind bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz geehrt worden, darunter auch Geflüchtete, die sich im Handwerk etwas aufgebaut haben: Die jüngste Meistergeneration vereint 24 unterschiedliche Berufe und zwölf Nationen.

Die Handwerkskammer (HwK) Koblenz hat ihre Meisterfeier in der Rhein-Mosel-Halle abgehalten: 670 Handwerkerinnen und Handwerker aus 24 Berufen und zwölf Herkunftsländern wurden ihre Meisterbriefe übergeben. Rund 1400 Gäste waren der Einladung gefolgt, um den Absolventen bei ihrem besonderen Tag zu gratulieren.







Artikel teilen

Artikel teilen