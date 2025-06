Winterspelt (dpa) – Bei Grenzkontrollen hat die Bundespolizei knapp 67 Kilogramm Marihuana in einem Kleintransporter gefunden. Die 39 Jahre alte Fahrerin war am vergangenen Donnerstag aus Belgien eingereist und an einem Grenzübergang im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf der Autobahn 60 kontrolliert worden, wie die Polizei nun mitteilte. Abgepackt in mehreren Taschen lagen die Drogen demnach im Kofferraum. Die 39-Jährige befinde sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Zollfahndung habe die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:250624-930-710749/1