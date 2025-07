Auf der Bundesstraße kommt es zu einem Crash zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto. Der Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Neumagen (dpa/lrs) – Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 53 im Landkreis Bernkastel-Wittlich gestorben. Der Mann soll auf seiner Maschine nach einem Wendemanöver kurz hinter Neumagen-Dhron in Fahrtrichtung Piesport am Mittag von dem Auto erfasst worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Den Angaben nach wurde der 24 Jahre alte Autofahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B53 wurde wegen der Aufnahme des Unfalls für rund fünf Stunden gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.