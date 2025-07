Mehren (dpa/lrs) – Weil er auf der Autobahn 1 mit seiner Maschine stürzte, ist ein 60 Jahre alter Motorradfahrer bei Mehren schwer verletzt worden. Während der Fahrt in Richtung Köln/ Kobenz seien bei dem Mann plötzlich gesundheitliche Probleme eingetreten, teilte die Polizei mit.

Er stürzte und wurde verletzt, Einsatzkräfte brachten ihn im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber sei zum Unfallort gekommen, heißt es in der Mitteilung. Die Autobahn 1 sei deshalb in Richtung Köln etwa 45 Minuten lang gesperrt worden.

Andere Fahrer bremsen rechtzeitig

Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Mann mit dem Motorrad auf der linken Spur, als es zum Unfall kam. Andere Verkehrsteilnehmer reagierten, bremsten rechtzeitig und waren deshalb nicht beteiligt. Das Motorrad sei stark beschädigt worden und habe eine Menge Öl verloren.