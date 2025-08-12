Badeunfall
57-Jähriger leblos aus Baggersee geborgen
Marijan Murat. DPA

Zeugen melden einen leblos im Wasser treibenden Schwimmer. Für ihn kommt jede Rettung zu spät. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 57-Jähriger ist leblos aus dem Baggersee an der «Großen Blies» in Ludwigshafen geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Nachmittag den im Wasser treibenden Schwimmer. Eine Reanimation nach der Bergung verlief erfolglos, heißt es. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sprach die Polizei nach eigenen Angaben ein Badeverbot aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Straftat hätten sich bislang nicht ergeben.

© dpa-infocom, dpa:250812-930-903776/1

