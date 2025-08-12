Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 57-Jähriger ist leblos aus dem Baggersee an der «Großen Blies» in Ludwigshafen geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Nachmittag den im Wasser treibenden Schwimmer. Eine Reanimation nach der Bergung verlief erfolglos, heißt es. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sprach die Polizei nach eigenen Angaben ein Badeverbot aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Straftat hätten sich bislang nicht ergeben.

