5.000 Jäger demonstrieren in Mainz

Die Demonstranten sind aus mehreren Bundesländern nach Mainz gereist. Ihr Protest gilt der geplanten Novelle des Landesjagdgesetzes in Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) – Rund 5.000 Jäger haben nach Polizeiangaben in Mainz gegen die geplante Novelle des Landesjagdgesetzes demonstriert. Sie waren aus mehreren Bundesländern in die Landeshauptstadt gereist. Bei hochsommerlicher Hitze protestierten sie in der Nähe des Landtags gegen das Gesetz.

Es soll nach mehreren Änderungen in der nächsten Woche im Landtag verabschiedet werden. Die AfD-Fraktion hat dazu nach eigenen Angaben eine namentliche Abstimmung beantragt.

CDU will Gesetz zurückdrehen

Redner der Ampelfraktionen, insbesondere der Grüne-Abgeordnete Fabian Ehmann, wurden von den Jägern bei der Demo ausgepfiffen. Zustimmung fand dagegen der Abgeordnete Horst Gies von der oppositionellen CDU, der versprach, seine Partei werde das Gesetz in Regierungsverantwortung nach der Landtagswahl im März 2026 wieder zurückdrehen. Es soll erst 2027 in Kraft treten.

Im Umweltausschuss des Landtags diskutierten die Abgeordneten unterdessen über die Ergebnisse der Fachanhörung vergangene Woche. Zuvor hatten sich die drei Ampelfraktionen auf Änderungen an dem Gesetzentwurf verständigt.