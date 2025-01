Medizin in der Truppe 42 Kilometer Akten: Im Gesundheitsarchiv der Bundeswehr 31.01.2025, 15:00 Uhr

i Oberstärztin Andrea Hoffmann ist Leiterin des Instituts für Präventivmedizin der Bundeswehr in der Krahnenberg-Kaserne. In Andernach sind mehr als 40 Millionen Gesundheitsakten deutscher Bundeswehr-Soldaten archiviert. Sascha Ditscher

1955 rücken in Andernach die ersten Freiwilligen der Bundeswehr ein. Seither sind Millionen Soldaten in Sanitätszentren und Kliniken behandelt worden. Ihre Gesundheitsakten werden in der Krahnenberg-Kaserne archiviert. Wir haben uns umgeschaut.

Gleich beim Betreten der riesigen Lagerhalle steigt Besuchern der Geruch von Papier in die Nase. Altpapier. In scheinbar endlosen Reihen von Rollwagen vergilben in der Andernacher Krahnenberg-Kaserne Millionen Blätter vorschriftsmäßig vor sich hin. Gezählt hat sie niemand.

