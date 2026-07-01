Mit einem Messer ging er laut Ermittlern in den frühen Morgenstunden auf sie los. Ermittelt wird wegen Mordes. Was ein Richter entschieden hat.

Saarbrücken/Wadern (dpa/lrs) - Ein 41-Jähriger soll seine Mutter in Wadern-Lockweiler im nördlichen Saarland getötet haben. Er stehe im Verdacht, seine schlafende Mutter am frühen Dienstag mit mehreren Messerstichen im Bereich des Oberkörpers und Kopfes attackiert und tödlich verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken mit.

Gegen den Tatverdächtigen werde wegen Mordes ermittelt. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann an einer tatrelevanten psychischen Erkrankung leide: Daher habe der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Saarbrücken auf Antrag der Staatsanwaltschaft die einstweilige Unterbringung in einem forensisch-psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Der 41-Jährige hatte laut Polizei nach der mutmaßlichen Tat selbst den Polizeinotruf gewählt und die Tat eingeräumt. Er sei vor Ort im gemeinsamen Wohnhaus festgenommen worden. Für seine 63 Jahre alte Mutter sei jede Hilfe zu spät gekommen, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.