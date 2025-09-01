Auf einem Parkplatz geraten drei Männer aneinander. Kurze Zeit später kehrt einer von ihnen mit einer Axt zurück und greift die anderen an. Jetzt sitzt der 41-Jährige in Untersuchungshaft.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 41-jähriger Mann hat zwei weitere Männer nach einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Mainz mit einer Axt angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, gerieten der Verdächtige sowie der 26- und 37-Jährige am Samstagabend zunächst in einen Streit. Der 41-Jährige entfernte sich zunächst, nur um einige Zeit später mit einer Axt zurückzukehren, heißt es. Damit habe er die beiden Männer angegriffen. Diese wehrten sich und rangen den Angreifer nieder, wie die Polizei weiter berichtete. Ernsthaft verletzt wurde demnach niemand.

Die eintreffenden Polizisten konnte den Angreifer festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sitzt der 41-Jährige nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen dauern an.