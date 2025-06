Bässe von vorn, Regen von oben? Rock am Ring steht in den Startlöchern. Doch das Wetter könnte Probleme bereiten.

Nürburg (dpa/lrs) – Mit Überraschungen und Regen beginnt am Freitag das 40-jährige Jubiläum des Festivals Rock am Ring. Zwei bislang nicht bekanntgegebene Acts eröffnen das ausverkaufte Festival auf der Bühne am Nürburgring in der Eifel. 90.000 Menschen werden erwartet.

Doch das Wetter meint es nicht gut mit den Festivalfans. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag in Rheinland-Pfalz schauerartiger Regen und ab dem Mittag einzelne Gewitter voraus. Auch Samstag und Sonntag sind Schauer und Gewitter möglich.

