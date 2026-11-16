Bei einer körperlichen Auseinandersetzung soll der mutmaßliche Täter der Frau mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.

Saarbrücken (dpa) – In Saarbrücken soll ein 35 Jahre alter Mann eine 52-jährige Frau erstochen haben. Gegen den 35-Jährigen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet.

Demnach wurde die Leiche der 52-Jährigen am Samstagvormittag in einer Wohnung im Stadtteil Saarbrücken-Malstatt gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es dort am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem Beschuldigten, mutmaßlich einem Bekannten der Frau, gekommen sein. Dabei habe der 35-Jährige der Frau mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt, an denen sie letztlich gestorben sei.

Der 35-Jährige wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und befindet sich seit Sonntag in Untersuchungshaft. Nähere Informationen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat seien bislang nicht bekannt.