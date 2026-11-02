Die neuen Streifenwagen sollen die Sicherheit für Beamtinnen und Beamte erhöhen und ihnen die tägliche Arbeit auf den Straßen im Land erleichtern.

Mainz (dpa/lrs) – Mehr Sicherheit, bessere Arbeitsbedingungen: Die rheinland-pfälzische Polizei bekommt neue Streifenwagen. Insgesamt sollen 348 Volkswagen Passat kommen. Innenminister Achim Schwickert (CDU) stellt das Fahrzeug an diesem Montag (13.00 Uhr) im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz vor.

Die Wagen lösen bislang eingesetzte Audi A6 Avant ab und wurden speziell für die Anforderungen des Streifendienstes angepasst. Sie verfügen nach früheren Angaben des Ministeriums unter anderem über Allradantrieb, ein flexibel nutzbares Laderaumsystem und Platz für umfangreiche Schutzausstattung, insbesondere für lebensbedrohliche Einsätze wie Amok- oder Terrorlagen.