Bei Explosion im saarländischen Völklingen ist ein Mann gestorben. Jetzt hat die Polizei Details zu seiner Identität genannt. Noch sind viele Fragen offen - dabei soll eine Sonderkommission helfen.

Völklingen (dpa/lrs) – Der bei der Explosion in einer Unterführung im saarländischen Völklingen Getötete ist ein 32 Jahre alter Mensch aus dem Regionalverband Saarbrücken. Bei den zwei lebensgefährlich verletzten Männern handele es sich um einen 31 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Saarlouis und um einen 33-Jährigen aus dem Regionalverband Saarbrücken, teilte die Polizei mit.

Außerdem seien ein 41-Jähriger und ein 33-Jähriger schwer verletzt wurden, hieß es. Für die Ermittlungen sei eine Sonderkommission namens «Glas» eingerichtet worden. «Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden», schrieb die Polizei.

Explosion in Fußgängerunterführung

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion «durch menschliches Handeln» ausgelöst worden sei, hieß es am Samstag. Genauere Informationen dazu gab es nicht.

In der Nacht zu Samstag waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person soll laut um Hilfe geschrien haben, wie ein Sprecher sagte. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten die fünf Männer. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch vor Ort. Die vier anderen verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.