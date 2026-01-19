Eine Muslima wurde im vergangenen Sommer in Neuwied Opfer einer Schlagstock-Attacke. Der 32-Jährige, der der Frau auf den Kopf geschlagen hatte, wird nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Details und Hintergründe.
Im Sommer des vergangenen Jahres hatte ein 32-jähriger Mann aus seinem Rollstuhl heraus einer Muslima am helllichten Tag in Neuwied mit einem Schlagstock von hinten auf den Kopf geschlagen. Eine Überwachungskamera hatte die Tat gefilmt, das Opfer überlebte die Attacke – die Frau klagt indes bis heute über Kopfschmerzen und Angst.