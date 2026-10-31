Hertha BSC ist nicht zu stoppen. Mit einem souveränen Sieg im Spitzenspiel beim 1. FC Kaiserslautern baut der Tabellenführer seine beeindruckende Serie aus. Ein Doppelpacker ragt heraus.

Kaiserslautern (dpa) – Hertha BSC bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter das Maß aller Dinge. Beim 1. FC Kaiserslautern gewann die Elf von Trainer Stefan Leitl völlig verdient mit 3:0 (1:0) und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze.

Die weiter ungeschlagenen Berliner stellten zugleich den Zweitliga-Startrekord ein und zogen mit Bayer Leverkusen gleich. Die Werkself konnte in der Saison 1978/79 nach zehn Spieltagen ebenfalls neun Siege und ein Remis vorweisen.

Grönning mit Doppelpack

Das Topspiel im mit 49.327 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion nahm von Beginn an Fahrt auf. Beide Mannschaften hatten schon in der Anfangsphase Chancen, in Führung zu gehen. In der 17. Minute vollendete der Berliner Sebastian Grönning eine schöne Kombination zum 1:0 für die Gäste.

In der Folge wurde die Partie dann extrem hitzig und Schiedsrichter Felix Bickel hatte bis zum Halbzeitpfiff mit der Bewertung vieler Zweikämpfe einiges zu tun.

In der 52. Minute konnten sich die Berliner dann erneut nach Belieben durch das Mittelfeld kombinieren und fanden erneut Grönning, der das 2:0 erzielte. Nur sieben Minuten später war es dann Oluwaseun Adewumi, der den 3:0-Endstand besorgte.