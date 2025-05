Am Sonntagabend wird die Polizei in eine Trierer Wohnung gerufen und findet eine schwer verletzte Frau. Ihr ehemaliger Lebensgefährte steht unter dringendem Tatverdacht.

Trier (dpa/lrs) – Eine 26-Jährige ist in einer Trierer Wohnung schwer verletzt worden. Die Frau sei am Sonntagabend mit mehreren Stichwunden schwer in der Wohnung aufgefunden worden, wie die Polizei Trier jetzt mitteilte. Die Polizei fahnde derzeit nach dem 43-jährigen ehemaligen Lebensgefährten der Frau. Er stehe unter dringendem Tatverdacht. Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.