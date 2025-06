250.000-Euro-Gewinn geht in den Kreis Mayen-Koblenz

Wieder kommt ein hoher Gewinn aus dem Lotterietopf der Aktion Mensch im Norden von Rheinland-Pfalz an – diesmal darf im Kreis Mayen-Koblenz gejubelt werden. Die Summe: 250.000 Euro.

Gut acht Wochen ist es her, dass im Kreis Neuwied gejubelt worden: 100.000 Euro hatte ein Lotterieteilnehmer aus dem Landkreis bei der Aktion Mensch gewonnen. Noch etwas größer dürfte jetzt die Freude im Kreis Mayen-Koblenz ausfallen: Ein 58-Jähriger erhält 250.000 Euro aus dem Topf der Soziallotterie, wie diese am Montag mitteilte.

Die Aktion Mensch, früher „Aktion Sorgenkind“ ist nach eigenen Angaben die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als 4 Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. In Rheinland-Pfalz wurden allein im Jahr 2024 soziale Projekte mit rund 9 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte.

An Gewinnen schüttet die Aktion Mensch wöchentlich durchschnittlich 3,5 Millionen Euro an ihre Lotterieteilnehmer aus, hieß es weiter. red