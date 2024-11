Verfahren am Landgericht 25-Jähriger wegen Kinderpornos auf der Anklagebank 20.11.2024, 17:00 Uhr

i Ein 25-Jähriger muss sich derzeit wegen Kinderpornos vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. picture alliance/dpa

Ein 25-Jähriger gab sich bei WhatsApp als 14-jähriges Mädchen aus und brachte Jungen zwischen 11 und 13 Jahren durch perfide Tricks zur Übersendung von Nacktvideos. Im Landgericht Koblenz hat der Angeklagte die Taten nun eingeräumt.

Ein Kinderporno-Fall ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 25-jährigen Angeklagten vor, sich zwischen dem 31. Juli und dem 24. November 2021 in acht Fällen in Koblenz durch hinterhältiges Einwirken auf Kinder kinderpornografische Inhalte verschafft zu haben.

