Lambsheim (dpa/lrs) – Ein 24 Jahre alter Schwimmer ist leblos in einem Weiher in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gefunden worden. Der Mann war als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte suchten den See am späten Nachmittag unter anderem mit einem Rettungshubschrauber ab. Kurze Zeit später wurde der 24-Jährige den Angaben zufolge tot geborgen, eine Reanimation blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauerten zunächst an. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich laut Polizei bislang nicht.

