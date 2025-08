Nauort (dpa/lrs) – Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der L306 in der Nähe von Nauort (Westerwaldkreis) verstorben. Wie die Polizei mitteilte, kam das Fahrzeug in der Nacht zum Freitag in einer Kurve in Fahrtrichtung Stromberg von der Fahrbahn ab. Es überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite in einem angrenzenden Waldgebiet liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, heißt es. Der Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei hätten sich Anhaltspunkte ergeben, dass der 24-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.